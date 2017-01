Bij een hok van een huis aan de Julianalaan in Midlum is zaterdagochtend brand geweest. De bewoner heeft eerst met een tuinslang geprobeerd het vuur te doven, maar dat is niet gelukt. De branweer had de boel vlot onder contrôle.

Het zou gaan om een wasdroger die in de brand vloog. Er is veel rook vrijgekomen, maar de schade lijkt mee te vallen.