In het WTC in Leeuwarden is de jaarlijkse hengstenkeuring begonnen. Met 7000 man publiek is de zaal volledog uitverkocht. Er is geen kaart meer te krijgen. Het evenement is wel rechtstreeks op televisie te zien bij Omrop Fryslân.

De hengstenkeuring is het enige evenement waar de goedgekeurde dekhengsten van het Koninklijk Fries PaardenStamboek te zien zijn.