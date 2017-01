Al zorgde de storm van vrijdagavond niet voor grote problemen, de hulpdiensten moesten verspreid over de provincie wel in actie komen. In Dokkum moest op de Dongeradyk een grote tak worden weggehaald, en in Leeuwarde heeft een omgewaaide boom in de Piet Heinstraat voor grote schade gezorgd aan een woning. De boom viel ook op een garage, waar een oldtimer in stond. Die raakte daarbij beschadigd.