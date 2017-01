Storm en hoog water: vier vragen voor het waterschap

Hoe gaat dat in zijn werk, die dijkwacht?

Om 21.15 zijn gisteravond twee ploegen van 2 man in een terreinwagen gestapt. Zij rijden langzaam over de inspectieweg langs de dijk van Holwerd naar Lauwersoog, met een sterke lamp. Zij inspecteerden de dijk totaan Lauwersoog. Voorbij Lauwersoog deden de Groninger collega's van Noorderzijlvest dat.

Waar letten de dijkwachters op?

De dijkwachters inspecteren dan op onvolkomenheden in de dijk (afkalving, gaten enz.) tijdens hoge waterstand. Ze letten goed op of de dijk niet beschadigd raakt, of kan raken, bijvoorbeeld door dingen die aanspoelen.

Waarom doen jullie het zo?

De dijkbewaking is er vooral op gericht kwetsbare plekken of beschadigingen tijdig te ontdekken en zo nodig snel te kunnen herstellen. Naast de dijkbewaking kijken alle rayonbeheerders van het waterschap actief of hoge waterstand in hun beheergebied voor problemen zorgt.

Wanneer komt er dijkbewaking?

Dijkbewaking gaat in bij een verwachte waterstand van 3.00 meter boven N.A.P. in de sektor Harlingen. Zo heet het deel van de kust tussen de Afsluitdijk en Lauwersoog. Rijkswaterstaat houdt dit in de gaten. Ze waarschuwen ons als ze meer dan 2.70 boven N.A.P. verwachten.