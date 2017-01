Darter Danny Noppert in thriller naar halve finale Lakeside

Ruime voorsprong

Noppert kwam in het begin van de wedstrijd direct op een 2-0 voorsprong in sets. De Jouster won twee keer een beslissende vijfde leg van de regerend wereldkampioen. Waites pakte de derde set nog wel, maar daarna was het weer twee keer Noppert die zodoende op een 4-1 voorsprong kwam. De winst leek binnen, tot het moment dat Noppert voor de winnende dubbel moest gooien.

Waites komt terug

Noppert miste in de zesde set maar liefst vijf matchdarts. Bij een stand van 2-2 in legs toonde Scott Waites zijn klasse met een finish van 144 voor de set. Noppert leek niet erg van slag te zijn, maar moest ook de zevende set weer met 3-2 inleveren. Bij een stand van 4-3 in het voordeel van de Jouster ging de knop toch om. Met onder andere een 11-darter pakte Noppert met 3-0 in legs de laatste en winnende set.

''Ik leef in een droom''

Noppert toonde na afloop van de kwartfinale zijn emoties. ''Ik geniet enorm van mijn overwinning'', zo zei hij. ''Waites werd beter en beter. Het was voor mij heel moeilijk om de winst binnen te halen. Dit is de eerste keer dat ik hier ben en nu zit ik in de halve finales. Dat is bijna niet te geloven.'' In zijn halve finale van zaterdag heeft hij veel vertrouwen. ''Ik heb vaker van Fitton gewonnen, dus ik ga het gewoon zien. Ik leef in een droom nu.''