Zeinstra: ''We hadden graag wat punten gepakt''

''Niet goed genoeg''

Ook Michiel Hemmen was na de partij duidelijk: ''dit was gewoon niet goed genoeg'', zo zei hij. ''VVV had zich vrij goed voorbereid op ons. Ik had het idee dat zijn duidelijk wisten hoe ze tegen ons moesten voetballen. Dan wordt het lastig spelen.''

''Op alle fronten verslagen''

Trainer Sipke Hulshoff was het met zijn twee spelers eens. ''We zijn vandaag op alle fronten verslagen. VVV heeft laten zien waarom ze bovenaan staan'', zo zei Hulshoff na de wedstrijd. ''We staan nu 14 punten achter VVV, dus we kunnen rustig verder waar we mee bezig zijn. We moeten gewoon weer verder.''