UNIS Flyers in overtime naar winst in Amsterdam

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben vrijdagavond in Amsterdam met 4-3 gewonnen van de Amstel Tijgers. Na de eerste periode stond de ploeg uit Heerenveen met 2-0 achter. Toch kwam het team van coach Mike Nason terug tot 2-2 door goals van Wurm en Van Aalderen. In een van de laatste minuten scoorde Berteling voor de Amsterdammers, maar door een goal van Turcotte werd het 3-3. In de overtime maakte Postma toch nog de beslissende voor de Flyers.