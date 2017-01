SC Cambuur heeft vrijdagavond de eerste competitiewedstrijd na de winterstop verloren. Het werd 2-0 tegen koploper VVV-Venlo. Harde wind en regen zorgde voor Siberische omstandigheden. In de eerste helft scoorde Venlo twee keer. Al had Cambuur in de tweede helft letterlijk de wind in de rug, aan de eindstand konden ze ook in een spannende slotfase niets meer veranderen.