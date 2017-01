Volkskrant: Verdachte schietpartij Thialf chanteerde Jonker

Overname

De man ging er volgens de Volkskrant vanuit dat Jonker zijn bedrijf zou overnemen, dat in de financiële moeilijkheden zat. Jonker zag daar vanaf, nadat hij zag dat het bedrijf een schuld van 144.000 euro had. Het bedrijf van de verdachte ging failliet, en een week later zou Jonker de inboedel hebben overgenomen. De man zelf ging naar Brazilië, schrijft de krant, en bestookte Jonker vanaf daar met mails en berichten via WhatsApp.

Zoektocht

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Hij schoot vorige week zaterdag op Jonker die als schaatssponsor bij het EK allround op Thialf was. Jonker zat toen in zijn auto, hij raakte gewond aan zijn hand.