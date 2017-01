Faderpaard wil 50.000 mensen naar voorstellingen Stormruiter

Met een groot spektakelstuk met tachtig tot honderd Friese paarden wil stichting Faderpaard in 2018 ruim 50.000 mensen naar Leeuwarden halen. De productie staat onder leiding van Jos Thie en kost maar liefst 2,5 miljoen euro. Een gedeelte van dat geld moet binnen gehaald worden door de verkoop van kaartjes en de stichting is er van overtuigd dat dat geen enkel probleem moet zijn. Ze hebben een merkonderzoek laten doen en daaruit bleek dat er in Nederland 400.000 mensen zijn die naar zo'n paardenshow toe willen gaan.