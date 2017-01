Friese PvdA bezorgd over plek Oosterbaan op verkiezingslijst

Friese PvdA'ers kunnen die plek op de lijst dan weer verdedigen door massaal op Oosterbaan te stemmen. Dat kan op het verkiezingscongres zelf, maar ook online. Friese PvdA'ers hebben een speciale WhatsApp-groep ingericht om de ontwikkelingen op de voet te volgen en iedereen te waarschuwen om op tijd te stemmen.

Niet goed te voorspellen

Omdat het voor het eerst is, dat de PvdA-lijst op deze manier wordt samengesteld, is de uitkomst van het proces redelijk onvoorspelbaar. Voorzitter Korthof van het Gewest Fryslân van de PvdA gaat ervan uit dat de twintigste plek voldoende moet zijn voor een plek in de Tweede Kamer. De PvdA moet het dan in maart wel een stuk beter doen dan momenteel in de peilingen, want die geven de partij tussen de 12 en 15 zetels.

Campagne

zal de komende weken intensief campagne voeren. Oosterbaan wil in ieder geval alle PvdA-afdelingen in Fryslân langs. Oosterbaan zegt het belangrijk te vinden dat ze een keer een inwoner van een Waddeneiland in de Tweede Kamer komt, want dat is redelijk uniek. Verder wil ze zich in de Tweede Kamer inzetten voor Fryslân, het klimaat en voor de zeevaart.