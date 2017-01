Stormweer in Fryslân, dijken worden bewaakt

Springtij en storm

Het KNMI verwacht een flinke storm, die ook nog eens met springtij samenvalt, en heeft daarom code geel afgegeven. Ook op diverse plaatsen wordt rekening gehouden met de hoge waterstanden. Zo is de pier bij Holwerd vrijdagavond en vrijdagnacht afgesloten.

Piet waarschuwt

Weerman Piet Paulusma waarschuwt ook voor het ruige weer. ''Later vanmiddag en 's avonds in het kust- en Waddengebied is er flinke storm, windkracht negen. Bij buien kan er soms matig zicht zijn en moeten automobilisten rekening houden met gladheid.''