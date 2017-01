Woudagemaal de komende drie dagen onder stoom

Het Woudagemaal bij Lemmer is de komende drie dagen onder stoom. Dat is vanwege het hoge water, maar ook om nieuw personeel in de praktijk op te leiden. Normaal brengt het waterschap het Woudagemaal twee keer per jaar onder stoom om mensen op te leiden. De actuele situatie is evenwel een mooie gelegenheid om een aantal nieuwe machinisten ervaring te laten opdien. Het Woudagemaal is zaterdag, zondag en maandag ook open voor publiek.