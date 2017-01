Chauffeurs AB Transport Groep voeren voorlopig geen actie

Vierdaagse werkweek

Sinds 1 januari 2017 geldt de vierdaagse werkweek voor een groot deel van de chauffeurs die rijden voor de veevoervervoerder AB Texel Feed Transport. Eind 2015 zei het bedrijf al dat het zo zou gaan, vanwege de wet- en regelgeving omtrent de arbeids- en rusttijden. "Daarbij is nadrukkelijk bekeken hoe wij voor onze chauffeurs de verdiencapaciteit konden maximaliseren", zegt direkteur Adriaan Vis van de transportonderneming. "Nota bene: een groot aantal chauffeurs van AB Texel Feed Transport werkt al jarenlang naar tevredenheid in het vierdagensysteem."

"Richting het personeel doet de directie alsof vakbonden en ondernemingsraad akkoord zijn gegaan met de invoering van het vierdaagse systeem," zeggen de onderhandelaars van de vakbonden. "Dat is absoluut niet het geval. In het overleg volgende week is er dus nog wel werk aan de winkel om dit conflict op te lossen. Onze inzet is helder: we laten de chauffeurs niet de dupe worden van dit nieuwe systeem."