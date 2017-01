Eigenaar afgebrande fietsenwinkel laat 'rotjaar' achter zich

Rijwielhandel De Kroon in het centrum van Bolsward ging op 16 september vorig jaar in vlammen op. Een drama voor de familie Kroontje, want ook hun woonhuis boven de werkplaats ging verloren. Maar ondernemer Freddy Kroontje geeft niet zomaar op. Vrijdagmiddag ging zijn splinternieuwe winkel met werkplaats open.

Pronkstuk in die nieuwe winkel is de antieke kast met 72 laadjes, die wonder boven wonder niet verloren ging bij de brand. Het gaat om een oude kapperskast, die de opa van Kroontje kocht voor de werkplaats.