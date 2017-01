Er zijn geen kaarten meer te krijgen voor de kengstenkeuring zaterdag in het WTC Expo in Leeuwarden. Alle 7.000 kaarten voor het onderdeel van Faderpaard zijn uitverkocht. Vorig jaar konden mensen die geen kaart hadden nog aan de kassa terecht, maar dat zal zaterdag niet lukken. Wie geen kaart heeft, komt er niet in.

De keuring van de stamboekhengsten is wel te zien op televisie. Zaterdagochtend vanaf half negen is de keuring rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân Televisie.