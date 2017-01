Zoutsloter Kerstmarkt is een van de beste van Europa

De Zoutsloter Kerstmarkt in Harlingen is een van de beste van Europa. Dat vinden de bezoekers van kerstmarkten. Zij hebben de afgelopen tijd kunnen stemmen op wat ze de beste kerstmarkt vinden. De verkiezing was georgansieerd door een paar toeristische wedstrijden.

Na Leiden, Haarlem en Valkenburg staat Harlingen op de vierde plaats, nog voor bekende kerstmarkten als Deventer, Düsseldorf en Maastricht. Op de negende plaats staat de kerstmarkt van Buitenpost.