Nog geen sluiting UWV, beide kantoren blijven in Leeuwarden

Het kantoor van het UWV aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden blijft nog zeker drie jaar open. Het was de bedoeling om het kantoor eind dit jaar te sluiten en het personeel over te plaatsen naar Groningen, maar dat lukt niet omdat het UWV nog te veel mensen in dienst heeft. Dat komt door de crisis, waardoor er meer personeel is aangenomen.

Het UWV bekijkt de komende twee jaar wanneer er wel kan worden verhuisd. In het kantoor aan de Tesselschadestraat werken momenteel ruim 200 mensen.