Harlingen neemt maatregelen vanwege hoogwater

De keermuur is gesloten en vanaf 16.00 uur is het niet meer toegestaan om in het Willemshavengebied te komen. Mensen die hun auto daar hebben geparkeerd, moeten die voor die tijd weghalen. Als het nodig is, zal de gemeente ze wegslepen.

Ook Vlieland bereidt zich voor op het verwachte hoge water van vrijdagavond.

Maatregelen in verband met hoogwater: Voor vanavond wordt omstreeks 21.50 uur een waterstand verwacht van NAP +... https://t.co/D7YkAhqWhm — Gemeente Harlingen (@Gem_Harlingen) January 13, 2017

Bij Kornwerderzand zijn om 15.00 uur de sluizen in de Afsluitdijk gesloten vanwege het hoge water en het verwachte slechte weer. De scheepvaart krijgt zaterdag twee uren voor de opening bericht als de schepen er weer door kunnen.