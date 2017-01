"Trump? Geef die man een kans!"

"Er wordt druk gespeculeerd over die man, maar geef hem een kans." Dat was een van de opmerkingen op de Leeuwarder vrijdagsmarkt over de aankomende president van Amerika. Volgende week is de inauguratie fan Donald Trump. Vanaf dat moment is hij min of meer de belangrijkste man op de wereld.

De meeste verwachtingen van president Trump waren evenwel negatief: "Als ik hem zie, krijg ik al de bibbers", "Het is meer een louche zakenman", "Zo'n makker slaat gauw op een knop waar een atoombom achter zit, schat ik in", "Het is een megalomane idioot".