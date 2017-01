Harlinger scheldvlogger moet de cel in

De Harlinger is verslaafd aan drank en drugs en hulpverleningsinstanties zeggen dat ze niet weten wat ze met hem aan moeten. De reclassering heeft in aanloop naar de rechtszaak een rapport over hem uitgebracht, maar ook daar kwamen de conclusies niet verder dan wat al bekend was. De man zou eigenlijk behandeld moeten worden, maar dat wil hij niet.

Reeks strafbare feiten

In de tijd dat de man in Leeuwarden zwierf was hij verantwoordelijk voor meerdere incidenten. Zo had hij in mei op het NS-station twee medewerkers van de spoorpolitie bedreigd en beledigd. Een agent die hem wilde oppakken, kreeg ook de wind van voren. In dezelfde maanden heeft hij een auto op een carpoolplaats bij Franeker vernield.

In november heeft de man een medewerker van de centrale bibliotheek in Leeuwarden bedreigd, door kopstootbewegingen te maken, en de man bij de keel te pakken. Ook deze keer bedreigde hij de agent die hem wilde oppakken. "Het is trekken aan een dood paard", zo zei de officier bij de behandeling van de zaak.