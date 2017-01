Zienn in de rode cijfers: ontslagen volgen

Bij Zienn krijgen op z'n meest 56 mensen ontslag. Dat meldt de welzijnsorganisatie op haar website. De ontslagen zijn nodig omdat Zienn in 2016 met een dik verlies heeft gedraaid, en ook dit jaar tekorten heeft. Zienn duikt nog verder de rode cijfers in als er niets verandert. De ontslagen treffen met name mensen die ambulant werken. Zij gaan bij cliënten langs die door verslaving of psygische problemen dakloos dreigen te raken. De huidige tarieven voor ambulante begeleiding zijn te laag om die kosten te dekken.