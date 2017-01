Stijn Schaars mist ADO Den Haag

SC Heerenveen begint zaterdag aan de tweede seizoenshelft tegen ADO Den Haag zonder aanvoerder Stijn Schaars. De routinier heeft vorige week een half uurtje meegedaan in de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg, maar heeft daarna een terugslag gekregen. "Hij gaat niet spelen", aldus trainer Jurgen Streppel. Younes Namli is zijn vervanger. Martin Ødegaard begint op de bank. Verdediger Jeremiah St. Juste is na zijn blessure op de weg terug en heeft deze week volledig met de groep meegetraind. Streppel: "Als hij kan spelen, dan speelt hij".