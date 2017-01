Wetterskip Fryslân controleert kaden en dijken

Wetterskip Fryslân is vrijdag gestart met de jaarlijkse inspectie van kaden en dijken. Zo'n 3200 kilometer wordt er gecontroleerd door 30 rayonbeheerders. De 'kadeschouw' wordt uitgevoerd om te bekijken hoe de staat van een stuk dijk is. Er mag bijvoorbeeld geen afval of beplanting op de dijken zijn en het gras moet in orde zijn.

Wanneer een rayonbeheerder een overtreding constateert, dan wordt de beheerder van het land ingeschakeld. De laatste tijd merkt het waterschap dat er steeds minder overtredingen zijn.