UPDATE: Mogelijk drugs gevonden op strand Ameland

Op Ameland zijn vrijdagochtend twee pakketjes met mogelijk cocaïne aangespoeld. Volgens woordvoerder Ron Reins van de politie gaat het in totaal om drie kilo. Een wandelaar vond de pakketjes vrijdagochtend op het Noordzeestrand en heeft ze bij de politie gebracht. Gezien de wijze waarop de pakketjes waren verpakt gaat het volgens de politie vrijwel zeker om cocaïne. De pakketjes zullen naar het forensisch instituut worden gebracht voor verder onderzoek. Het is niet bekend wat de waarde van de drugs is.