Skelet Schelte van Aysma gevonden in Schettens

In de kerk van Schettens is het stoffelijk overschot van Schelte van Aysma gevonden. Ook zijn er nog drie andere schedels gevonden. Van Aysma was in de 17e eeuw een militair in het Staatse leger. Hij was getrouwd met een dochter van Tjemck van Osinga, die ook begraven ligt in de kerk.

De vonst van de grafkelder is het bewijs dat de kelder in 1865 ingestord. Er zal nog onderzoek worden gedaan naar de andere schedels en wat Van Aysma allemaal heeft gedaan in zijn leven.