Foppe de Haan wordt de nieuwe assistent-bondscoach van het Nederlands vrouwen voetbalelftal. Hij wordt de assistent van Sarina Wiegman. De 73-jarige Fries was al sinds de zomer als adviseur betrokken bij het vrouwenelftal. Het team is op dit moment bezig met de voorbereiding op het EK, dat deze zomer in Nederland gehouden gaat worden.