Stranden Vlieland en Terschelling nog leeg

Als het een keer bekend is dat er spul in aantocht is, dan wordt het al snel druk op het strand, zo laat Bruin weten. "Je wordt toch onrustig van de meldingen, want wat nou als het strand vol ligt met spul? Dan moet je er wezen natuurlijk."

Donderdag zijn de jutters zowat de hele dag op het strand geweest, tot 's avonds laat werd er rondgereden om te kijken of er al wat spul aanspoelde, maar tot nu toe is er nog niets aangekomen. Bruin blijft echter positief: "We wachten vandaag vrolijk af."