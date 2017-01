Onrust bij AB Transport Groep door kortere werkweek

Er is onrust bij de AB Transport Groep in Heerenveen. Chauffeurs van het transportbedrijf en de vakbonden dreigen met acties omdat het bedrijf eenzijdig een vierdaagse-werkweek heeft ingesteld. Dit geldt sinds 1 januari voor een groot deel van de chauffeurs. Dat is tegen de zin van het personeel, de vakbonden en ook de ondernemingsraad. De vakbonden eisen in een ultimatum, dat vrijdagmiddag om drie uur afloopt, dat de roosters meteen van tafel worden gehaald. Zo niet, dan volgen er acties.