"Ondernemers uit Súdwest-Fryslân bestolen door fonds"

Ondernemers uit de dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân worden bestolen door het ondernemersfonds daar. Dat vindt Jappie Zeinstra van Blauwhuis. Hij heeft zelf een handelsonderneming. In de gemeente moeten alle ondernemers meebetalen aan het fonds. Dat gaat al snel om honderden euro's. Omdat vooral winkellui in de stad en de grotere plaatsen er wat aan hebben in de vorm van feestverlichting of andere activiteiten, kan de rest het geld terugvorderen.