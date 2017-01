Verkeer moet rekening houden met gladheid

In Wijnjewoude is vannacht in een sneeuwbui een auto naast de weg beland, en tegen een verkeersbord aangebotst. De bestuurder raakte hierbij niet gewond.

In het Oost van het land is de meeste sneeuw gevallen, op sommige plekken zelfs 12 centimeter. Bus- en treinvervoerder Arriva meldt nog geen bijzonderheden naar aanleiding van de sneeuw en de gladheid.