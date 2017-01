Darter Danny Noppert naar kwartfinales Lakeside

Sterk begin

Noppert begon goed aan de wedstrijd en pakte de eerste twee sets zonder een leg te verliezen. In de derde set na de pauze leek Veenstra terug te komen, maar Noppert won drie legs op rij en stond toen met 3-0 in sets voor. In de laatste set was Noppert niet meer te houden. Met 3-0 in legs en een finish van 164 pakte de Jouster de wedstrijd.

''Heel blij''

''Ik ben heel blij met mijn overwinning'', zo zei Noppert na afloop van de wedstrijd. ''Ik moest tegen een goede vriend spelen, en dat is moeilijk. Richard kan beter dan dit, maar ik ben blij dat ik vandaag de winst heb gepakt.'' Noppert kijkt met vertrouwen uit naar zijn kwartfinalewedstrijd tegen Scott Waites vrijdag: ''ik kijk ernaar uit, ik heb er zin in.''