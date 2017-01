Reorganisatie bij Zienn, 57 banen verdwijnen

Opfang

Zienn is actief in Fryslân, Groningen en Drenthe en biedt opvang en steun. Het verzorgt onder andere de daklozenopvang, begeleid wonen en sociale pensions. Er werken ruim 400 mensen bij Zienn. De vakbonden zijn op de hoogte gesteld van de reorganisatie. De directie van Zienn was niet bereikbaar voor commentaar.