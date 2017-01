Aanleg fly-overs bij nieuwe knooppunt Joure

Bij Joure wordt deze maand begonnen met de aanleg van de zogenoemde fly-overs. Het is de volgende stap in de aanelg van het nieuwe knooppunt bij Joure. De bestaande rotonde verdwijnt dan. Een fly-over is vergelijkbaar met een viaduct. Het werk begint op de A7 richting Sneek. De middenberm verdwijnt, want daar komen twee steunpunten voor de fly-overs te staan.