Marieke Vellinga-Beemsterboer verlaat de provinciale politiek. Het D66-Statenlid maakt de overstap naar de gemeentepolitiek. Ze wordt fractievoorzitter van haar partij in Súdwest-Fryslân.

De plek van Vellinga op het provinciehuis wordt overgenomen door Ursi Frehner. Zij is zeven jaar fractievoorzitter in Lemsterland geweest en is op dit moment commissielid in De Fryske Marren.