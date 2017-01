Vlielander staat als enige Fries op Vakantiebeurs

Strategische afweging

Hij is erg tevreden over de beurs. "Het is hier verschrikkelijk druk. Veel mensen zoeken een vakantie binnen Nederland. Ik ben niet van mijn stand weg te slaan", vertelt Houter. Merk Fryslân heeft echter bewust gekozen niet naar de beurs te gaan. "Het was een strategische afweging. Negentig procent van de oriëntatie voor een vakantie gebeurt online. Daar zetten we dan ook vol op in.", verklaart Martin Cnossen van Merk Fryslân.

Houter snapt dat niet. "Je moet niet alleen naar online kijken. Ik krijg hier heel veel vragen van mensen. Je moet blijven verkopen, ook al gaat het momenteel goed."