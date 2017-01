Start van theaterproductie 'De Stormruiter' in Leeuwarden

De theaterproductie 'De Stormruiter' gaat vrijdag officieel van start. Dan zet Stichting Faderpaard in het WTC Expo in Leeuwarden de handtekening onder de contracten met sponsoren en partners. 'De Stromruiter' vertelt het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen het water in Fryslân en de geschiedenis van het beroemde Friese paard. De productie wordt gemaakt in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.