Energieloket geopend in Hurdegaryp

Inwoners van Hurdegaryp kunnen voortaan terecht bij een speciaal loket in hun eigen dorp voor meer informatie over het duurzaam maken van hun huis of de bouw van een nieuw energieneutraal huis. Het loket zit vlakbij een grote supermarkt aan de Foarmanderij en de gemeente hoopt dat het zo voor mensen gemakkelijker wordt om zomaar even naar binnen te lopen. Voorheen moesten ze voor de informatie bijvoorbeeld naar het gemeentehuis of online op zoek. Dit moet de drempel verlagen. Het loket werd donderdagmiddag geopend met een woningbeurs.