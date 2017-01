Freule Kaatspartij in Wommels heeft nieuw stichtingsbestuur

De Freule Kaatspartij in Wommels heeft een nieuw stichtingsbestuur. De belangrijkste kaatswedstrijd in het jaar voor jongens tussen de 14 en 16 jaar werd tot nu toe georganiseerd door de kaatsvereniging van Wommels. Die vond het evenwel steeds moeilijker om dat naast het gewone werk voor de vereniging te doen. Vorig jaar is er daarom voor gekozen om de organisatie onder te brengen in een stichting.