Provincie geeft tonnen subsidie aan festivals

Negen Friese festivals krijgen subsidie van de provincie, voor dit jaar en volgend jaar. Vijf festivals krijgen allemaal een ton. Dat zijn Explore the North, Welcome to the Village, het Fries Straatfestival, het festival Simmerdeis en het Oranjewoudfestival. Andere evenementen krijgen subsidies tussen de 30.000 en de 90.000 euro.

De provincie heeft gekeken naar de kwaliteit van de festivals en naar wat het publiek er aan heeft. Op grond daarvan is besloten welke festivals wel en niet geld krijgen.