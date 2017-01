Wilma Mansveld wordt de nieuwe directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Ze begint op 1 maart aan haar nieuwe functie. Op dit moment is Mansveld nog waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel. Ze woont in Groningen en is eerder al gedeputeerde en statenlid van Groningen geweest.

In Tytsjerksteradiel wordt Jeroen Gebben de nieuwe burgemeester.