Campagne voor sportwensen van mensen met een beperking

Sport Fryslân is op zoek naar sportwensen van mensen met een beperking. Daarvoor heeft Sport Fryslân in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de Leeuwarder Courant de campagne #laatjenietbeperken begonnen. Doel van die campagne is om meer mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen.