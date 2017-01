Een nieuwe woontrend in Hurdegaryp: de 'tiny houses'?

De eerste mensen hebben zich inmiddels al gemeld. Bijvoorbeeld de 21-jarige studente Annie Visser. Wonen in een bruizende studentenstad trekt haar niet. ''Ik ben echt een dorpsmeisje, een huis in een dorp in de ruimte en met natuur is voor mij ideaal.'' En dat het huisje zo klein is, dat maakt haar niets uit: "Met alles groot, groter, grootst, daar vernielen wij onze wereld ook mee, dit is denk ik wel het wonen van de toekomst. En daar wil ik graag onderdeel van zijn.''

''Ik heb niet zo veel nodig''

Initiatiefnemer Gerard Dijkstra had een mooie baan met een goed salaris in het westen. Maar daar vond hij niet wat hij zocht. Dus kwam hij terug naar Hurdegaryp. Om zich daar in te zetten voor de bouw van de 'tiny houses'. En er straks ook echt in te gaan wonen. "Ik heb niet zo veel nodig", zegt hij. "Geluk zit voor mij in de rust, de natuur en tijd door brengen met familie en vrienden."