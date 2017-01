Werkstraf van 120 uren geëist voor handel in drugs

Een oud-inwoonster van Dokkum loopt kans vanwege drugshandel een werkstraf te krijgen van 120 uren. Dat eiste de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Leeuwarden. Hij eiste verder een voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van drie jaar. De vrouw zou anderhalf jaar lang vooral wiet hebben verkocht aan jongeren in Dokkum. Ook handelde ze in XTC en speed. Justitie wil bovendien dat de vrouw onder toezicht van de reclassering komt en dat ze drank- en drugsverbod krijgt.