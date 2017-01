112-belster uit Oosterwolde gooit raam in bij politiebureau

Een alcoholverslaving heeft een 30-jarige vrouw uit Oosterwolde voor de tweede keer in een week in de problemen gebracht. Donderdagmiddag is de vrouw opgepakt omdat ze een raam bij het politiebureau in haar woonplaats had ingeslagen. Dat deed ze terwijl ze onder invloed van alcohol was.

Vorige week had ze ook teveel gedronken en belde ze continu het alarmnummer 112. Dat gebeurde vrijdagnacht. Nadat de politie haar een waarschuwing gegevn had, bleef het even rustig, maar daarna begon ze opnieuw. Toen is haar telefoon in beslag genomen.