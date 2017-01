Cambuur maakt jacht op koploper

Cambuur begint de tweede competitiehelft met een thuiswedstrijd tegen koploper VVV Venlo. Het verschil tussen beide ploegen is elf punten. Bij winst zien de Leeuwarders weer perspectief om mee te doen in de strijd om de titel. Bij verlies, zo zegt trainer Sipke Hulshoff, ''moeten wij ons richten op andere plekken.'' Bij Cambuur is Peersman geschorst. Zijn vervanger is Blackson. Verder veranderen de Cambuur-trainers niets aan de opstelling. Niuewe aanwist Tarik Tissoudali, gehuurd van het Franse Le Havre, begint op de bank.