Piet: "Het wordt wit, nat en koud"

"Er komt heel wat op ons af, maar er is ook nog veel wat nog niet eens zeker is of het op ons afkomt'', zo zegt Piet Paulusma. ''Dan heb ik het vooral over de komende 36 uur. Dat ligt er een storing zuidwestelijk van Zuidwest-Engeland en dan is het maar net waar die langs gaat. Vervolgt die zijn koers richting het noorden of gaat hij meer zuidelijk. Ik ga ervan uit dat hij meer zuidelijk langs gaat. Als dat gebeurt, dan hebben wij de meeste wind morgen overdag en de meeste sneeuwkansen voor vannacht en morgenochtend. Daarna wordt het kouder, want we komen toch wel in een koudere stroming terecht. Alleen de vraag is: hoeveel kouder?''

Een ding is wel zeker voor Paulusma, er zal in elk geval sneeuw vallen: ''Het zal absoluut wit worden de komende dagen.''

Waarschuwing voor #Terschelling !!, het is slim om de komende dagen de auto van het havenplein te halen, extreem hoogwater verwacht +2.60 m pic.twitter.com/dIb0ndTL5w — Sytse Schoustra (@SytseSchoustra) January 12, 2017