Drukte bij CBR: wachttijden lopen op tot negen weken

Wie momenteel rijexamen wil doen voor vrachtwagen, bus, taxi of trekker moet rekening houden met wachttijden van bijna negen weken. Het CBR heeft te weinig examinatoren om alle examens af te nemen. De organisatie is nu druk bezig om extra mensen op te leiden. Er is meer vraag naar rijbewijzen, omdat het goed gaat met de transportsector en het busvervoer.

De vraag naar taxirijbewijzen zou komen door de soepelere regels om een taxibedrijf te beginnen.