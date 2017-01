Videoscheidsrechter wordt ingezet bij Cambuur en Heerenveen

Nieuw is dat een scheidsrechter op het veld nu ook kan kiezen voor een 'on field review'. Dit houdt in dat de scheidsrechter de beslissing van de videoscheids nog eens kan bekijken op een scherm naast het veld. Het is voor het eerst dat deze mogelijkheid er is bij een officiële wedstrijd in ons land.

Het gaat voor SC Cambuur om de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op woensdag 25 januari en voor SC Heerenveen om de uitwedstrijd op dezelfde dag tegen AZ.