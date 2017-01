Caparis gaat verder met één directeur

Interim-directeur Peter Linckaen Arriëns vult voorlopig de functie van directeur in tot de vacature is ingevuld.

Voorgeschiedenis

Caparis heeft vorig jaar veel bestuurlijke problemen gekend. Er zou sprake zijn van een angstcultuur en de raad van commissarissen was lange tijd niet compleet. In de zomer van 2016 is de rvc opgestapt. Na de zomer is er een nieuwe raad van commissarissen aangesteld die de herstructurering van Caparis moet begeleiden..

Groenvoorziening

De acht gemeenten die participeren in Caparis zijn het niet eens over de toekomst. Vier gemeenten (Leeuwarden, Achtkarspelen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) hebben besloten de groenvoorziening in eigen beheer te doen. Dat zou per 1 januari 2017 ingaan, maar is eerst uitgesteld tot 1 april.